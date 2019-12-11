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KADIKÖY'DE MUHASEBE OFİSİNDE YANGIN: 1 YARALI

6 saat önce

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Kadıköy'de 5 katlı binanın dördüncü katındaki muhasebe ofisinde yangın çıktı.

KADIKÖY'DE MUHASEBE OFİSİNDE YANGIN: 1 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Kadıköy'de 5 katlı binanın dördüncü katındaki muhasebe ofisinde yangın çıktı. Alev alev yanan ofisteki bir kişi hafif yaralandı.

Yangın, Saat 04.30 sıralarında Caferağa Mahallesi Güneşlibahçe Sokak'taki 5 katlı binanın dördüncü katındaki muhasebe ofisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta bulunan vatandaşları uzaklaştırırken bir yanda güvenlik önlemi aldı. Yangına Kadıköy, Erenköy ve Üsküdar'daki itfaiye ekiplerince müdahale ederek yaklaşık bir saat içinde kontrol altına aldı. Ekipler içeride bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında ofiste bulunan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif şekilde yaralanan ofis çalışanına sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İddiaya göre yangının muhasebe ofisindeki elektrik sobasından kaynaklı çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ofisin alev alev yanması

-Dumanların yükselmesi

-İçerideki patlama sesleri

- İtfaiye ekiplerin çalışması ve müdahalesi

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi alması

-Çevredeki vatandaşların ekipleri izlemesi

-Cep telefonlarıyla vatandaşların kayıt alması

-Muhasebe ofisinde çalışan kişiye sağlık ekiplerin müdahalesi

-Binadan detaylar

-Genel ve detaylar


İstanbul, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:56 Kaynak: DHA
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