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Son Dakika Güncel Kadıköy'de muhasebe ofisinde yangın: 1 yaralı - Son Dakika

Kadıköy'de muhasebe ofisinde yangın: 1 yaralı

6 saat önce

KADIKÖY'de 5 katlı binanın dördüncü katındaki muhasebe ofisinde yangın çıktı.

Kadıköy'de muhasebe ofisinde yangın: 1 yaralı, System.String[]
KADIKÖY'de 5 katlı binanın dördüncü katındaki muhasebe ofisinde yangın çıktı. Alev alev yanan ofisteki bir kişi hafif yaralandı.

Yangın, Saat 04.30 sıralarında Caferağa Mahallesi Güneşlibahçe Sokak'taki 5 katlı binanın dördüncü katındaki muhasebe ofisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta bulunan vatandaşları uzaklaştırırken bir yanda güvenlik önlemi aldı. Yangına Kadıköy, Erenköy ve Üsküdar'daki itfaiye ekiplerince müdahale ederek yaklaşık bir saat içinde kontrol altına aldı. Ekipler içeride bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında ofiste bulunan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif şekilde yaralanan ofis çalışanına sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İddiaya göre yangının muhasebe ofisindeki elektrik sobasından kaynaklı çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
İtfaiye, Kadıköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 06:05 Kaynak: DHA
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