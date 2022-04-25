Kadıköy'de müsilajı andıran tabaka böyle görüntülendi - Son Dakika
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Kadıköy'de müsilajı andıran tabaka böyle görüntülendi

25.04.2022 13:57

Kadıköy'de müsilajı andıran tabaka böyle görüntülendiİSTANBUL Kadıköy'de Caddebostan Sahilinde oluşan, müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti.

Kadıköy'de müsilajı andıran tabaka böyle görüntülendi

İSTANBUL Kadıköy'de Caddebostan Sahilinde oluşan, müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti. Denizin kıyı kesiminde oluşan ve akıllara müsilajı getiren tabaka dronla havadan görüntülendi.

Geçen yıl Marmara Denizini müsilaj kaplamış, Marmara denizinin korkulu rüyası haline gelmişti. İstanbul'da havaların ısınmasıyla Kadıköy'de Caddebostan Sahilinde denizin yüzeyinde müsilajı andıran görüntüler oluştu. Havadan çekilen görüntülerde müsilaja benzeyen tabakanın nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. Nisan ayının son günlerinde ortaya çıkan görüntüler akıllara müsilajı getirdi. Öte yandan, kıyıda oluşan müsilaja andıran havadan dron ile görüntülendi.

Kadıköy'de müsilajı andıran tabaka böyle görüntülendi
Kadıköy'de müsilajı andıran tabaka böyle görüntülendi
Kadıköy'de müsilajı andıran tabaka böyle görüntülendi
Kadıköy'de müsilajı andıran tabaka böyle görüntülendi

YORUMLAR
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İSTANBUL SAHİLLERİNDE MÜSİLAJ GERİ Mİ DÖNÜYOR İSTANBUL SAHİLLERİNDE MÜSİLAJ GERİ Mİ DÖNÜYOR Çikolatada Marmara, şekerlemede Doğu ve Güney Doğu Anadolu önde Çikolatada Marmara, şekerlemede Doğu ve Güney Doğu Anadolu önde

Caddebostan, Marmara, Müsilaj, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de müsilajı andıran tabaka böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de müsilajı andıran tabaka böyle görüntülendi - Son Dakika
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