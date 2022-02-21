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Kadıköy'de müşteri arayan ruhsatsız taksici denetimde yakalandı - Son Dakika

Kadıköy'de müşteri arayan ruhsatsız taksici denetimde yakalandı

21.02.2022 12:02
Kadıköy'de müşteri arayan ruhsatsız taksici denetimde yakalandı

Kadıköy'de ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, ceza puanı dolan ve belediye tarafından çalışma ruhsatı askıya alınan sürücü, polis ekiplerine yakalandı.

Kadıköy'de ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, ceza puanı dolan ve belediye tarafından çalışma ruhsatı askıya alınan sürücü, polis ekiplerine yakalandı. Ticari taksi, çekici ile otoparka kaldırılırken sürücüye ise bin 823 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde ticari taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, sürücülerin taksimetre açıp açmaması, kısa mesafe yolcu alıp almaması başta olmak üzere emniyet kemeri ve gerekli evrak kontrolleri denetlendi. Denetimler kapsamında durdurulan 34 TFT 80 plakalı araç sürücüsünün, ceza puanının dolmasıyla birlikte çalışma ruhsatının askıya alındığı tespit edildi. Ticari taksi çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, araç sürücüsüne ise bin 823 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan aracı çekilen sürücü yürüyerek olay yerinden uzaklaşırken, 'Arabamın ruhsatı askıya alınmış' dedi. - İSTANBUL

Kadıköy'de müşteri arayan ruhsatsız taksici denetimde yakalandı
Kadıköy'de müşteri arayan ruhsatsız taksici denetimde yakalandı
Kadıköy'de müşteri arayan ruhsatsız taksici denetimde yakalandı
Kadıköy'de müşteri arayan ruhsatsız taksici denetimde yakalandı

YORUMLAR
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Kadıköy'de müşteri arayan ruhsatsız taksici denetimde yakalandı Kadıköy'de müşteri arayan ruhsatsız taksici denetimde yakalandı Ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu Ticari taksinin tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu 'DUR' İHTARINA UYMADI, 2 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI 'DUR' İHTARINA UYMADI, 2 KİLOMETRE SONRA YAKALANDI

Para Cezası, Kadıköy, Taksi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de müşteri arayan ruhsatsız taksici denetimde yakalandı - Son Dakika


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