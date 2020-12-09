Kadıköy'de müziğe ritim tutan sokak köpeği renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Kadıköy'de müziğe ritim tutan sokak köpeği renkli görüntüler oluşturdu
09.12.2020 10:15
Kadıköy'de müziğe ritim tutan sokak köpeği renkli görüntüler oluşturdu -Kadıköy'de sokak köpeği müzikle kendinden geçti Kadıköy'de sokakta çalan müzikle kendinden geçen köpek izleyenleri güldürdü.
Kadıköy'de müziğe ritim tutan sokak köpeği renkli görüntüler oluşturdu
-Kadıköy'de sokak köpeği müzikle kendinden geçti
İSTANBUL - Kadıköy'de sokakta çalan müzikle kendinden geçen köpek izleyenleri güldürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Kadıköy'de Moda tramvay yolu üzerinde bir baterist sokak sanatçısının müziğini dinleyen sokak köpeğinin yere yatarak ayaklarıyla ritim tutması renkli görüntüler oluşturdu. Kalabalık köpeğin yatarak sırtını kaşıdığını zannetse de köpeğin ayaklarını havaya kaldırdıktan sonra ritim tutarak müzikle kendinden geçmesi izleyenleri şaşkına çevirdi. O renkli görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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