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KADIKÖY'DE MÜZİSYENİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

KADIKÖY'DE MÜZİSYENİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

30.06.2021 16:40

Kadıköy'de dün sabah saatlerinde müzisyen Yusuf Can Döğüşçü(20)'nün hayatını kaybettiği yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Mahmut S. Yangın çıkarmak suretiyle öldürme suçundan tutuklandı.

Kadıköy'de dün sabah saatlerinde müzisyen Yusuf Can Döğüşçü(20)'nün hayatını kaybettiği yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Mahmut S. Yangın çıkarmak suretiyle öldürme suçundan tutuklandı. Şüpheli Mahmut S.'nin ifadesinde cezaevinden bir gün önce çıktığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Mahmut S. burada savcıya ifade verdi.

ALKOL ALDIK

Mahmut S.'nin savcılık ifadesinde 28 Haziran günü akşam saatlerinde cezaevinden tahliye olduğunu belirterek Dilovası'na kadar bir arkadaşım beni bıraktı. Daha sonra o tarafa geldiğimi öğrenen Burak Kaya beni otogardan aldı. Sonra Kadıköy'e gidip Serhat Ağabey, Burak ve ben alkol aldık. Burak bizden erken kalkıp aparta geçti. Biz alkol almaya devam ettik. Gece 2.30 sıralarında Serhat Ağabey ile aparta geldik. Burak Kaya'dan 100 lira ve telefonunu istedim, buradan kahvehaneye geçip çay içtim dediği öğrenildi.

BEN ELİME BATTANİYE ALIP YAKMADIM

Şüpheli Mahmut S.'nin ifadesini şu şekilde sürdürdüğü öğrenildi Geri geldikten sonra Oğuz isimli arkadaşıma mesaj attım. Aparttan ayrılacağımı söyleyip geri gelip gelmeyeceğini sordum. Apartın sahibini arayıp çıkış yapacağımı söyledim. Sonra telefondan müzik dinleyip masanın üzerine çakmak sigaramı bırakıp lavaboya gittim. Lavabodan çıkınca odadan dumanlar olduğunu fark ettim, sonrasında oradan çıktık. Çıkarken de apartta kalanları çıkarmak için bağırdık. Ben Burak Kaya'nın ifadesinde beyan ettiği gibi elime battaniye alıp yakmadım. Yusufcan Döğüşçü isimli şahsı sadece birkaç kez görmüşlüğüm var fakat samimiyeti yoktur. Çıkan yangında Yusuf'un öldüğünü duydum. Yangına ben sebebiyet vermedim. Yangının ne şekilde çıktığını bilmiyorum. Yusufcan'ın kaldığı oda bizim odanın arkasında kalır

TUTUKLANDI

Savcılık şüpheli Mahmut S.'yi Yangın çıkarmak suretiyle öldürme suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk etti.

Şüpheli hakimlik sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Mahmut S.'nin sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

KADIKÖY'DE MÜZİSYENİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KADIKÖY'DE MÜZİSYENİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KADIKÖY'DE MÜZİSYENİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KADIKÖY'DE MÜZİSYENİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Burak Kaya, Kadıköy, Yangın, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE MÜZİSYENİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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