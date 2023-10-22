 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Farkı bir anda açtılar! Fenerbahçe, ilk yarıda maçı kopardı - Son Dakika

Farkı bir anda açtılar! Fenerbahçe, ilk yarıda maçı kopardı

Son Güncelleme: 22.10.2023 19:39

Yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda 3-0 öne geçti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan maç adeta gol yağmuruyla başladı.

SZYMSNSKI PERDEYİ AÇTI

Taraftarının önünde maça fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, henüz 7. dakikada yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Kadıköy'de neler oluyor! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

OSAYI FARKI AÇTI

Yediği golün şokunu atlatamayan Hatayspor, bu kez 15. dakikada Bright Osayi-Samuel'in attığı golle 2-0 geriye düştü.

Kadıköy'de neler oluyor! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

DZEKO HATAYI AFFETMEDİ

40. dakikada baskısını arttıran Fenerbahçe'de Erce'nin pasında araya giren Fred tekte pası Dzeko'ya aktardı. Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 3-0 oldu.

Kadıköy'de neler oluyor! Kıran kırana maçta gol yağmuru var
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Farkı bir anda açtılar! Fenerbahçe, ilk yarıda maçı kopardı - Son Dakika


Son Dakika
20:10 Neler yapıyor neler! Fenerbahçe'nin yıldızı bu sezon 16 gole direkt katkı verdi
19:32 Farkı bir anda açtılar! Fenerbahçe, ilk yarıda maçı kopardı
19:16 Gazze'ye yardım için havalanan uçak Kahire'ye indi
18:42 İsrail'e ait bir tank, güney sınırında Mısır mevzisini vurdu
18:38 Akçakale Müftüsü, kız öğrencisine cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı
18:35 Şeytanın bacağını kırdılar! Emre Belözoğlu'nun takımına İstanbul'da soğuk duş
18:03 Hamas, Gazze'ye sızmaya çalışan İsrail tankını imha etti
17:59 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
17:56 İstanbul Boğazı'nda vatandaşın mayın sandığı cisim şamandıra çıktı
17:07 Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hem mal varlıklarına el konuldu, hem de yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2023 20:18:58. #1.12#
SON DAKİKA: Farkı bir anda açtılar! Fenerbahçe, ilk yarıda maçı kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement