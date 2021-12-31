Üye Girişi
Kadıköy'de Noel baba sokak hayvanları için denize daldı - Son Dakika

Kadıköy'de Noel baba sokak hayvanları için denize daldı

31.12.2021 09:33

Kadıköy'de Noel baba sokak hayvanları için denize daldıİSTANBUL Kadıköy'de 'Derinlere Saygı Dalış Topluluğu' üyesi dalgıçlar, sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkat çekmek amacıyla Caddebostan Sahili'nde dalış yaptı.

Kadıköy'de Noel baba sokak hayvanları için denize daldı

İSTANBUL Kadıköy'de 'Derinlere Saygı Dalış Topluluğu' üyesi dalgıçlar, sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkat çekmek amacıyla Caddebostan Sahili'nde dalış yaptı. Noel Baba kılığına girerek suya giren bir dalgıcın su altında " Sokak hayvanları sahipsiz değil" diye pankart açması dikkat çekti. Renkli etkinlik su altı kamerasıyla böyle görüntülendi.

Kadıköy'de 'Derinlere Saygı Topluluğu' üyesi dalgıçlar son günlerde sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkat çekmek için Caddebostan Sahili'nde dalış topluluğunun danışmanı Metin Karadağ liderliği ve organizasyonunda dalış gerçekleştirdi. Yılbaşı öncesi Noel Baba kılığına girerek suya giren dalgıçlardan Saruhan Singen ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Caddebostan'daki Türk Balıkadamlar Kulübü'nün desteğiyle gerçekleştirilen dalışta, 25 dakikada yaklaşık 6 metre dalış yapan ekipler soğuk havaya aldırış etmedi. Öte yandan deniz altında yapılan dalış anları ise dalgıçların su altı kamerasına yansıdı.

"Amacımız hayvanların barınaklara kavuşması için daldık"

Noelbaba kılığında denize dalan dalgıçlardan Saruhan Singen, "Derinlere saygı dalışı elemanı ve bir Atatürk'ün neferi olarak bu sene daldık. Fakat torbada çok kötü şeyler var. Onu şimdi çıkarmıyoruz. Hastalıkları hepsini kovuyoruz. Bu sene 2022 senesi için hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık, sıhhat ve mutluluk diliyorum. En büyük amacımız da hayvanların güzelliklere kavuşması, barınaklara kavuşması için daldık. " dedi.

"Onlara sahip çıkalım"

Derinlere Saygı Topluluğu üyesi, Metin Karadağ ise "Yaklaşık 8 senedir hep toplum için toplumu uyandıracak etkinlikler yapmak için varız. Yeni yıl dalışımızı yaptık ve gündemde olan tek şey sokak canlarımızın yaşam hakkı için dalış yaptık. Denizin içi ve dışı dünya, bizim diğer canlılar ile paylaştığımız yer. Biz onların sahibi değiliz. Biz onlar gibi misafiriz. Onlarda bizim misafirlerimiz, onlara sahip çıkalım. " diye konuştu.

Kadıköy'de Noel baba sokak hayvanları için denize daldı
Kadıköy'de Noel baba sokak hayvanları için denize daldı
Kadıköy'de Noel baba sokak hayvanları için denize daldı

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Caddebostan, noel baba, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Noel baba sokak hayvanları için denize daldı - Son Dakika


Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ilahiyatçılardan "icazet belgesi" aldı! Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ilahiyatçılardan "icazet belgesi" aldı!         
09:35
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
Aygün Aydın'dan yeni bir ifşa daha! Sabancı'nın yarı çıplak yatak pozunu ifşa etti Aygün Aydın'dan yeni bir ifşa daha! Sabancı'nın yarı çıplak yatak pozunu ifşa etti         
09:20
Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti         
18:27
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı         
15:16
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı         
12:25

Son Dakika Haberleri
09:34 Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ilahiyatçılardan "icazet belgesi" aldı!
09:20 Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!
09:20 Aygün Aydın'dan yeni bir ifşa daha! Sabancı'nın yarı çıplak yatak pozunu ifşa etti
09:19 Antalya felaketi yaşıyor! Yollar yıkıldı, okul bahçeleri göle döndü
09:11 Bahçeli, memur ve emekli zammı açıklamasında enflasyon vurgusu yaptı
09:01 Gece gece yükselen çığlıklarla mahalle ayağa kalktı! Yaşlı adamın başına gelenler!
08:46 Akdeniz Bölgesi için kırmızı koda devam! Bölgelerde yılın son gününde hava durumu
08:44 Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi
08:42 Resmi Gazete'de yayımlandı! Altından TL mevduatına dönenlere sıfır stopaj
08:41 Alev topuna dönen binada mahsur kalan kadın, pencereden atlayarak kurtuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 09:40:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Noel baba sokak hayvanları için denize daldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement