Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Öğrenci Servisinde Yangın

Kadıköy'de Öğrenci Servisinde Yangın

33 dakika önce

KADIKÖY'de , içinde öğrencilerin de bulunduğu seyir halindeki okul servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kadıköy'de Öğrenci Servisinde Yangın, System.String[]
KADIKÖY'de , içinde öğrencilerin de bulunduğu seyir halindeki okul servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, yolun sağına çekerek durdurduğu minibüsten öğrencileri tahliye etti. Sürücü çabası ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında sürücü elinden yaralanırken, araçta hasar oluştu.

Yangın, dün, Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi üzerinde seyir halindeki okul servis minibüsünde çıktı. İddialara göre, öğrencileri okuldan alarak evlerine götürmek üzere yola çıkan Hayrettin Yüksel yönetimindeki 34 LKM 546 plakalı servis minibüsünün motor kısmından önce dumanlar, ardından alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip durdurduktan sonra içerisinde bulunan öğrencileri hızla tahliye etti. Sürücü Yüksel'in çabası ve haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. 

 

ÖĞRENCİLER PANİK YAŞADI

Yangını söndürmek için büyük çaba harcayan sürücü elinden yaralandı. Yaralı sürüye çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Serviste bulunan öğrenciler büyük korku ve panik yaşadı. Öğrenciler velilerine teslim edildi.

Servis sürücüsü, "Birden duman çıktı. Hemen kenara çektim. Alev aldı ön taraf, öğrencileri hemen çıkarttık. Yangına müdahale ettik" diye konuştu. Yangın sonucunda servis minibüsünde hasar oluştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:03 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlere Tanzim Ürün Satışı Başladı Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:36:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Öğrenci Servisinde Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]