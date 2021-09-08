Kadıköy'de öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

Murat KORKMAZ/ KADIKÖY'de okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Ayrıca okul çevrelerinde de denetim yapıldı.

İstanbul'da okul servislerine yönelik çok sayıda noktada denetim yapıldı. Denetimlere Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik, Terör, Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri katıldı. Ekipler ayrıca ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite ile öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüphelilere GBT sorgusu yaptı.