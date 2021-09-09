KADIKÖY'DE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ DENETLENDİ - Son Dakika

KADIKÖY'de okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Ayrıca okul çevrelerinde de denetim yapıldı.

İstanbul'da okul servislerine yönelik çok sayıda noktada denetim yapıldı. Denetimlere Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik, Terör, Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri katıldı. Ekipler ayrıca ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite ile öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüphelilere GBT sorgusu yaptı.

Kadıköy Göztepe Köprüsü'nde de servis araçları denetlendi. Servis şoförlerinin evrakları, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi ve yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetim yapan polisler servis içerisinde bulunan öğrencilere sosyal mesafe, maske, hijyen konularında broşür dağıtarak, uyarılarda bulundu.