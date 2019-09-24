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Kadıköy'de öğrenciler okulu böyle boşalttı

2 saat önce

İstanbul DHAKadıköy'de depremle birlikte öğrenciler okulu koşarak terketti.

Kadıköy'de öğrenciler okulu böyle boşalttı, System.String[]

İstanbul DHA
Kadıköy'de depremle birlikte öğrenciler okulu koşarak terketti. Bahçeye çıkan öğrenciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GörüntüDökümü:
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-Depremde öğrencilerin kaçışı


İstanbul, Kadıköy, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:14 Kaynak: DHA
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