Kadıköy'de öğrenciler okulu böyle boşalttı
2 saat önce
İstanbul DHAKadıköy'de depremle birlikte öğrenciler okulu koşarak terketti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:14 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
Kadıköy'de depremle birlikte öğrenciler okulu koşarak terketti. Bahçeye çıkan öğrenciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
GörüntüDökümü:
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-Depremde öğrencilerin kaçışı
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