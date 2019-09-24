Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de öğrenciler okulu böyle boşalttı
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Kadıköy'de öğrenciler okulu böyle boşalttı

1 saat önce

KADIKÖY'de depremle birlikte öğrenciler okulu koşarak terketti.

Kadıköy'de öğrenciler okulu böyle boşalttı, System.String[]
KADIKÖY'de depremle birlikte öğrenciler okulu koşarak terketti. Bahçeye çıkan öğrenciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:21 Kaynak: DHA
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Depreme okulda yakalanan çocuklar koşarak dışarı çıktı
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