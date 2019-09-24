Kadıköy'de öğrenciler okulu böyle boşalttı
1 saat önce
KADIKÖY'de depremle birlikte öğrenciler okulu koşarak terketti.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:25 Kaynak: DHA
KADIKÖY'de depremle birlikte öğrenciler okulu koşarak terketti. Bahçeye çıkan öğrenciler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- İstanbul
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