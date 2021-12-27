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Kadıköy'de okul müdürünün iki öğrenciyi darbettiği iddiası - Son Dakika

Kadıköy'de okul müdürünün iki öğrenciyi darbettiği iddiası

27.12.2021 14:14
Kadıköy'de okul müdürünün iki öğrenciyi darbettiği iddiası

Kadıköy Kaymakamlığı, iki öğrenciyi darbettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan okul müdürü hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kadıköy Kaymakamlığı, iki öğrenciyi darbettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan okul müdürü hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kadıköy Kaymakamlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, 23 Aralık'ta saat 18.30'da Şener Birsöz İlkokulu öğrencileri F.A.B ve A.Ş'nin velilerinin, çocukların okul müdürü A.K. tarafından darbedildiğini beyan ederek şikayetçi olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun üzerine gözaltına alınan okul müdürü A.K'nin, 24 Aralık'ta sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı vurgulanarak, okul müdürü hakkında kaymakamlık tarafından da idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü maarif müfettişlerince de konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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okul müdürü, Kadıköy, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de okul müdürünün iki öğrenciyi darbettiği iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de okul müdürünün iki öğrenciyi darbettiği iddiası - Son Dakika
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