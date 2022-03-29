KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM - Son Dakika
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KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

29.03.2022 16:08
KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

KADIKÖY'DE polis okulların önünde denetim yaptı.

KADIKÖY'DE polis okulların önünde denetim yaptı.

Kadıköy'de okul önlerinde Çocuk Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, Kadıköy Şener Birsöz İlköğretim Okulu önünde kontrol noktası oluşturuldu. Ekipler okul önünde ve çevresinde şüpheli gördükleri yayaları sorguladı. Okul içerisindeki servislerde yapılan denetimde, 2 servisin hostesinin sisteme kayıtlı olmadığı anlaşıldı. Servis sürücülerine 427 TL den toplamda 854 TL cezai işlem uygulandı.

- İstanbul

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Kadıköy, Çocuk, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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