Kadıköy'de öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Kadıköy'de kliniğinde öldürülen 64 yaşındaki Şeyma Biran'ın katil zanlısı Z.E, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan kliniğinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden diş hekimi Şeyma Biran'ın zanlısı Z.E, polis ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemesi üzerine ikamet adresinde yakalanmıştı. Katil zanlı Z.E, polis merkezindeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi.
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