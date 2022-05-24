Kadıköy'de öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kadıköy'de öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

24.05.2022 15:51

Kadıköy'de öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi Kadıköy'de kliniğinde öldürülen 64 yaşındaki Şeyma Biran'ın katil zanlısı Z.E, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Kadıköy'de kliniğinde öldürülen 64 yaşındaki Şeyma Biran'ın katil zanlısı Z.E, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan kliniğinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden diş hekimi Şeyma Biran'ın zanlısı Z.E, polis ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemesi üzerine ikamet adresinde yakalanmıştı. Katil zanlı Z.E, polis merkezindeki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Kadıköy'de öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de öldürülen diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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