Kadıköy'de öldürülen diş hekiminin komşuları konuştu: "Gayet sıcakkanlı biriydi. Asla böyle bir şey olduğuna inanamadım" - Son Dakika
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Kadıköy'de öldürülen diş hekiminin komşuları konuştu: "Gayet sıcakkanlı biriydi. Asla böyle bir şey olduğuna inanamadım"

21.05.2022 12:53

Kadıköy'de öldürülen diş hekiminin komşuları konuştu: "Gayet sıcakkanlı biriydi.

Kadıköy'de öldürülen diş hekiminin komşuları konuştu: "Gayet sıcakkanlı biriydi. Asla böyle bir şey olduğuna inanamadım"

İSTANBUL - Kadıköy'de gece saatlerinde yaşanan olayda, 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran, 6 katlı binanın 1'inci katında bulunan ofisinde ölü olarak bulundu. Biran'ın boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu öğrenildi. Ölü bulunan diş hekimi Biran'ın komşusu, "Gayet normal, tatlı sağlıklı bir insandı. Gayet sıcakkanlı biriydi. Ben de asla böyle bir şey olduğuna inanamadım" dedi.

Olay, gece saatlerinde Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Diş hekimliği ofisinin kapının açılmasının ardından vahşet ortaya çıktı. Polis, kan gölüne dönen ofisin içinde yerde kanlar içinde yatan Biran'ın cesedi ile karşılaştı. Biran'ın boynunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu öğrenildi.

Ölü bulunan diş hekiminin Gözde isimli komşusu, "2013 yılından beri tanıyorum. Sohbet etmişliğimiz vardı. Gayet normal, tatlı sağlıklı bir insandı. Güler yüzlü idi. Apartmana girerken ve çıkarken karşılaşırdık. Birkaç kere de muayenehanesine gitmiştim. Gayet sıcakkanlı biriydi. Ben de asla böyle bir şey olduğuna inanamadım. Şüphelendiğim biri yok, o kadar samimiyetim yoktu. Uzun zamandır da kendisini görmedim. Ortağı ile birlikte işletiyordu. Ortağı da hiş hekimi idi, birlikte işletiyorlardı" dedi.

Kadıköy'de öldürülen diş hekiminin komşuları konuştu: Gayet sıcakkanlı biriydi. Asla böyle bir şey olduğuna inanamadım
Kadıköy'de öldürülen diş hekiminin komşuları konuştu: Gayet sıcakkanlı biriydi. Asla böyle bir şey olduğuna inanamadım
Kadıköy'de öldürülen diş hekiminin komşuları konuştu: Gayet sıcakkanlı biriydi. Asla böyle bir şey olduğuna inanamadım
Kadıköy'de öldürülen diş hekiminin komşuları konuştu: Gayet sıcakkanlı biriydi. Asla böyle bir şey olduğuna inanamadım
Kadıköy'de öldürülen diş hekiminin komşuları konuştu: Gayet sıcakkanlı biriydi. Asla böyle bir şey olduğuna inanamadım
Kadıköy'de öldürülen diş hekiminin komşuları konuştu: Gayet sıcakkanlı biriydi. Asla böyle bir şey olduğuna inanamadım

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de öldürülen diş hekiminin komşuları konuştu: 'Gayet sıcakkanlı biriydi. Asla böyle bir şey olduğuna inanamadım' - Son Dakika


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