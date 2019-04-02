Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Ortaklar Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kadıköy'de Ortaklar Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

41 dakika önce

KADIKÖY, Fenerbahçe'de meydana gelen olayda eski ortak oldukları iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Kadıköy'de Ortaklar Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
KADIKÖY,  Fenerbahçe'de meydana gelen olayda eski ortak oldukları iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. 

Olay Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Egemen Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde   22: 30  sıralarında meydana geldi. İddialara göre,  G.K. eski ortağı olan Vedat B.'nin evine geldi.  Apartmanın önünde konuşan iki ortak arasında tartışma başladı.  Kısa sürede büyüyen tartışmada ortaklar birbirini darp etti. Daha sonra ise G.K. yanında getirdiği tabancayla  eski ortağı, Vedat B.'yi(45) vurdu. Olayda vücuduna isabet kurşun isabet eden  Vedat B. ile darp edilen G.K. yaralandı. İhbar  üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları hastaneye sevk etti.  

 

EŞİ GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ 

Olay sonrasında Vedat B.'nin vurulduğunu öğrenen eşi, olay yerinde güçlükle sakinleştirildi. Ağlayan kadın komşuları tarafından sakinleştirildi. Öte yandan taraflar arasında yüklü miktarda alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi.  Yaralılardan Vedat B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken soruşturma sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:46 Kaynak: DHA

Polis, Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel
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