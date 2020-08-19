Kadıköy'de ortaya çıkmıştı...Yine bankta uyuyan bir kişinin cüzdanını çalmaya çalıştı - Son Dakika

Kadıköy'de ortaya çıkmıştı...Yine bankta uyuyan bir kişinin cüzdanını çalmaya çalıştı

İSTANBUL - Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalışan şahıs yine aynı yerde başka bir vatandaşın cüzdanını güpegündüz çalmaya çalıştı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da yaşanan hırsızlık girişimi bu kadarına pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Kadıköy İskelesinde bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını cep telefonu ile konuşuyor gibi yaparak çalmaya çalışan şahıs kameralara yansımıştı. Dün yaşanan hırsızlık girişimi ise görenleri şaşkına çevirdi. Aynı şahıs yine aynı yerde bankta uyuklayan başka bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıyan hırsızlık girişimi bu kadarına pes dedirtti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlık girişiminde bulunan şahıs bankta uyuklayan vatandaşın yanına oturuyor. Çevreyi gözetleyen şahıs bankta uyuklayan adamın cüzdanını çalmaya çalışıyor.