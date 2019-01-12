Kadıköy'de Otel İnşaatında Tarihi Eser Kalıntıları Çıktı

Kadıköy'de otel inşaatında tarihi eser kalıntıları çıktı Otel inşaatından çıkan kalıntılar tarihe ışık tutacakİSTANBUL - Kadıköy'deki İbrahimağa Mahallesi Dinlenç Caddesi üzerindeki otel inşaatı için yapılan hafriyattan tarihi eser kalıntıları çıktı.

Kadıköy'de otel inşaatında tarihi eser kalıntıları çıktı

Otel inşaatından çıkan kalıntılar tarihe ışık tutacak



İSTANBUL - Kadıköy'deki İbrahimağa Mahallesi Dinlenç Caddesi üzerindeki otel inşaatı için yapılan hafriyattan tarihi eser kalıntıları çıktı. Uzmanları Khalkedon antik kentine ait olabileceğini düşündüğü kalıntıların İstanbul tarihi hakkında önemli bilgiler sunacağını düşünüyor.

İstanbul Kadıköy'deki İbrahimağa Mahallesi Dinlenç Caddesi üzerinde bulunan 9 bin 43 metrekarelik arsaya otel inşaatı için yapılan hafriyattan korunması gerekli kültür varlıkları çıktı. Arazi sit alanı içinde olmadığından arkeologsuz başlayan hafriyatta tarihi eserlere rastlanıldı. Çalışmaları yürüten firma, buluntular karşısında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne başvurdu. Yapı grupları ile tarihi sütunların bulunduğu alandaki kazıları İstanbul Arkeoloji Müzesi sürdürürken yapılan çalışmalarda yeni buluntular çıkmaya devam ediyor. Buluntular arasında Erken Bizans dönemi bir cadde,ile beraber caddenin iki kenarında mermer sütun başlıkları, sütun kaideleri ve sütunlar ortaya çıkarıldı. Müze uzmanları durumu hazırladıkları raporla İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na bildirdi. Alanda çalışma yürüten arkeologlar alanın Khalkedon antik kentine ait önemli bir çarşı ve caddeye ait olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Alanda otel çalışmalrına ara verilirken projenin devam edip etmeyeceğine ilişkin Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun kararı bekleniyor.

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