Kadıköy'de oto galeriye silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kadıköy'de bir oto galeriye silahla ateş açıldı, 2 çalışan yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir araçla Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ne gelen şüpheliler, caddedeki galeriye silahlarla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan galeri çalışanları T.G ve M.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde araştırma yapan polis, güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.
Saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığını değerlendiren polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Aynı galeriye 25 Mart'ta da silahlı saldırı düzenlendiği öğrenilirken, iki saldırı arasında bağlantı olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: AA
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