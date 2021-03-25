Son dakika haber: KADIKÖY'DE OTO GALERİYİ KURŞUNLADI, HAVAYA ATEŞ EDEREK KAÇTI - Son Dakika

Kadıköy'de silahlı bir kişi oto galeriye kurşun yağdırdı. Galeri önündeki 3 lüks araca kurşun isabet etti. Silahlı saldırgan daha sonra havaya ateş ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 11.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre silahlı bir kişi galeri önüne gelerek peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırgan daha sonra havaya ateş ederek yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 3 lüks araçta hasar meydana geldi. Ekipler olay yerine gelerek görgü tanıkları ile görüşüp, güvenlik kamera çalışması başlattı. Çok sayıda boş kovanın bulunduğu galeride olay yeri inceleme ekibi inceleme yaptı.

GEÇEN HAFTA DA KURŞUNLANMIŞ

Görgü tanığı Sedat Yapan, Silah sesini duyarak kapıya çıktım. Kaçan bir kişiyi gördüm. Kaçarken havaya ateş ederek uzaklaştı. Karşılık vereni görmedim. Yaralı da yoktu. Aynı galeride geçen hafta da oldu diye konuştu. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.