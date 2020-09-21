Kadıköy'de otobüs şoförünün saldırısına uğrayan genç kadın konuştu - Son Dakika

Kadıköy'de otobüs şoförünün saldırısına uğrayan genç kadın konuştu

Kadıköy'de otobüs şoförünün saldırısına uğrayan genç kadın konuştu Kadıköy'de özel halk otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcu arasında çıkan tartışma yolcunun cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Kadıköy'de otobüs şoförünün saldırısına uğrayan genç kadın konuştu

İSTANBUL - Kadıköy'de özel halk otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcu arasında çıkan tartışma yolcunun cep telefonu kamerasına yansımıştı. Şoförün saldırısına uğrayan medya çalışanı Gülcan Sevindik, yaşadıklarını anlattı.

Kadıköy'de katlanır bisikleti ile özel halk otobüsüne binmeye çalışan medya çalışanı Gülcan Sevindik, ile şoför arasında tartışma yaşandı. Şoför, Sevindik'in bisikletini araçtan atmaya çalışırken arbede yaşandı. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle olay sonlanırken Gülcan Sevindik bileğinden yaralandı. Ayrıca Sevindik olay anlarını anbean cep telefonu kamerasına kaydetti.

Otobüs şoförüyle arasında yaşanan arbede hakkında konuşan Gülcan Sevindik, "22.50 sıralarıydı. Ben günün her saati binebiliyorum katlanır bisikletle. Şoför beni almadı kapıyı kapattı. Video çekerek gireceğimi söyledim. Sonra biz girince bir anda sinirlendi. Ben bisikletimi atacağını düşünmüyordum. Ben bir buçuk aydır kullanıyorum hiçbir şoförden kötü bir şey görmedim. Hep o hattı kullanıyorum az insan olduğu için. Ben sadece bu beyefendiyle ilgili böyle bir olay yaşadım. Bana çok fazla yazan oluyor, bütün şoförler sanki bilmiyormuş falan gibi bir durum var. Öyle bir durum söz konusu değil. Sadece beyefendinin bence bir problemi var. Bir sinir problemi var ya da psikolojik bir problemi var diye düşünüyorum.

Sonra zaten bisikleti atmaya kalktı. Atmaya kalkınca da otobüsteki vatandaşlar yardımcı oldu. Arkadaşım vardı yardımcı oldu. Sonra beni tehdit etti, videoda da görüldüğü gibi. Arkadaşım benimle geldi ve ben iki durak önce indim evimi bilmesin diye.

Ben bunları şikayet ediyorum ama aynı zamanda sonuçta 27 yaşında genç bir kadınım ve korktum. Polisi de aradım. Bütün yapmam gereken resmi başvuruları yaptım. Sonrasında ben o arbede sırasında bileğim incindi. Çünkü zaten katlanabilir bisiklet bayağı demir gibi şey olduğu için. Hem telefonla videoya çekmeye çalışıyorum asla da kapatmadım zaten. Bir elimle de onu tutmaya çalışıyorum ve bağırıyorum. Bana kızanlar olmuş. ya da hakaret ettiğimi düşünüyorlar ama bisikletimle beni dışarı atmaya çalışan biri var. Gerizekalı demişim gerçekten kötü bir söylem bence de ama bence yine çok masum. Ama söylenmemesi gereken bir şey. Bileğimi arbede esnasında bir yere çarptım ya da bir şeyler oldu. 3 4 tane erkek vardı galiba, ben vardım, bayağı zorlandık.

Aklıma şu soru geliyor "tek olsaydım?" Bisikletim paramparça olurdu. Bisikletim atılırdı, ben atılırdım. Duyarlı vatandaşlar vardı" dedi.

Gülcan Sevindik olaydan sonra hastaneye giderek darp raporu aldı. Sevindik ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kendisini arayarak avukat desteği verebileceklerini de belirtti.

Kadıköy'de otobüs şoförünün saldırısına uğrayan genç kadın konuştu

Cep Telefonu, Kadıköy, Otobüs, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 17:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de otobüs şoförünün saldırısına uğrayan genç kadın konuştu - Son Dakika

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