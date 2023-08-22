Tartıştığı bebekli kadını tartaklayan adam otobüsten yaka paça atıldı

İstanbul Kadıköy'de otobüste 2 yolcu arasında başlayan 'Neden çarptın? Dikkatli olsana!' tartışması kavgaya dönüştü. İddiaya göre tartıştığı bebekli kadını tartaklayan erkek yolcu, vatandaşlar tarafından otobüsten yaka paça indirildi. O anları diğer yolcular cep telefonuyla kaydetti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kadıköy'de dün akşam saatlerinde 14F Kadıköy-Küplüce seferini yapacak olan İETT otobüsünde, sefere başlamadan önce 2 yolcu arasında kavga çıktı. İddiaya göre, otobüste kucağında bebeği ile oturan kadın, kendisine çarpan erkek yolcuya "Ayağımı neden çarptın? Dikkatli olsana!" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine iki yolcu arasında tartışma başladı.





OTOBÜSTEN YAKA PAÇA İNDİRİLDİ

Kadını tartakladığı iddia edilen erkek yolcu, otobüstekiler tarafından zorla indirildi. Adamın otobüsten indirildiği ve kadının yerdeki anlarını yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.