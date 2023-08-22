Tartıştığı bebekli kadını tartaklayan adam otobüsten yaka paça atıldı - Son Dakika

Tartıştığı bebekli kadını tartaklayan adam otobüsten yaka paça atıldı

Son Güncelleme: 22.08.2023 17:05

Kadıköy'de otobüste çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İddiaya göre bebekli bir kadın ile tartışan erkek yolcu, kadını tartakladı. Vatandaşların araya girdiği olayda, kadını tartakladığı iddia edilen erkek yolcu yaka paça otobüsten indirildi.

İstanbul Kadıköy'de otobüste 2 yolcu arasında başlayan 'Neden çarptın? Dikkatli olsana!' tartışması kavgaya dönüştü. İddiaya göre tartıştığı bebekli kadını tartaklayan erkek yolcu, vatandaşlar tarafından otobüsten yaka paça indirildi. O anları diğer yolcular cep telefonuyla kaydetti.

Tartıştığı bebekli kadını tartaklayan adam otobüsten yaka paça atıldı

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kadıköy'de dün akşam saatlerinde 14F Kadıköy-Küplüce seferini yapacak olan İETT otobüsünde, sefere başlamadan önce 2 yolcu arasında kavga çıktı. İddiaya göre, otobüste kucağında bebeği ile oturan kadın, kendisine çarpan erkek yolcuya "Ayağımı neden çarptın? Dikkatli olsana!" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine iki yolcu arasında tartışma başladı.

Tartıştığı bebekli kadını tartaklayan adam otobüsten yaka paça atıldı


OTOBÜSTEN YAKA PAÇA İNDİRİLDİ

Kadını tartakladığı iddia edilen erkek yolcu, otobüstekiler tarafından zorla indirildi. Adamın otobüsten indirildiği ve kadının yerdeki anlarını yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA

Kadıköy, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı bebekli kadını tartaklayan adam otobüsten yaka paça atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı bebekli kadını tartaklayan adam otobüsten yaka paça atıldı - Son Dakika
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