KADIKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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KADIKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

27.03.2022 17:58

KADIKÖY'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

KADIKÖY'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alev alev yanan otomobile, çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti.

Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi'nde saat 15.00 sırlarında seyir halindeki 34 LL 0358 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, otomobilini kenara çekerek indi. Otomobilin motor kısmını kısa sürede alevler sardı. Çevredekiler ve araç sürücüsü yangın tüpleriyle, otomobile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Öte yandan aracın alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KADIKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
KADIKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
KADIKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
KADIKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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