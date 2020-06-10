Kadıköy'de otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kadıköy'de otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de otomobil çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Kadıköy'de otomobil çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 7 Haziran'da kentte çalıntı ve çenç otoların ele geçirilmesi, faillerinin yakalanmasına yönelik Esenyurt'ta çalışma başlattı. Ekipler, Turgut Özal Mahallesi 99. Sokak'taki bir apartın otoparkında bulanan şüpheli bir aracı sorguladı. Aracın 6 Haziran'da Kadıköy Göztepe'de ikamet eden G.A.S'nin evinde meydana gelen hırsızlık sonucu çalındığı belirlendi. Polis, apartta kalan şüpheli Fatih D. (22) ve yaşı küçük Y.F.K'yi yakaladı. Apart odasında yapılan aramada 3 kilo 860 gram esrar, hassas terazi, 22 fişek, 7 cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 320 lira, Fatih D'nin fotoğrafı bulunan Murat D. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Yaşı küçük şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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