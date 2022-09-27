KADIKÖY'DE OTOMOBİL ÇARPTIĞI ELEKTRİK DİREĞİNİ SÖKÜP YAN YATTI

Kadıköy'de içinde iki kişinin olduğu otomobil, ara sokakta çarptığı elektrik direğini yerinden söküp, yan yattı. Kazada yaralanan Hasan B.B. hastaneye kaldırılırken, yara almadan kurtulan Dündar M.Ş. alkolü çıktı. Sürücünün kendisi olmadığını söyleyen Dündar M.Ş., polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Dumlupınar Mahallesi Adagül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 34 FNT 202 plakalı otomobil, hızla girdiği sokakta sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Otomobil, elektrik direğini yerinden söktükten sonra yan yattı. Otomobilde bulunan Hasan B.B. yaralanırken, Dündar M.Ş. kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan B.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2.31 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKAN KİŞİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kazayı yara almadan atlatan Dündar M.Ş.'nin, yapılan testinde 2.31 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Sürücünün kendisi olmadığını söyleyen Dündar M.Ş., polis merkezine götürüldü. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

'HIZINI ALAMIYOR, TERS DÖNÜYOR'

Kazayla ilgili konuşan Abdullah Yılmaz, Dükkanımdaydım, bir ses geldi. Dışarı çıktım, kaza olmuş. Araba hafiften yanmak üzereydi. İki kişi çıkardılar arabanın içinden, bir tanesinin kolu kırıktı. Kaza sokağın başında başladı, süratli geldi. Hızını alamıyor, ters dönüyor. Yarım saat önce çocuklar okuldan çıkıyordu, bir felaketten dönüldü. Orada doğalgaz kutusu da vardı, o da patlayabilirdi. Arkadaşların kendilerinde pek bir şey yok, onlar adına sevindim dedi.

Kaza ile ilgili çalışma başlatan polis sürücüyü belirlemeye çalışıyor. Bu arada, kaza sonrası yaşanan hareketlilik güvenlik kameraya yansıdı.