Son dakika haber! KADIKÖY'DE OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika haber! KADIKÖY'DE OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

25.02.2022 13:29
Son dakika haber! KADIKÖY'DE OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Gelen son dakika haberine göre KADIKÖY'DE İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı.

KADIKÖY'DE İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Kaza saat 12.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bengi Sümer, park halindeki otomobille yola çıkmak için manevra yaptı. Bu sırada Kadıköy-Fındıklı güzergahında çalışan İETT otobüsü otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından yaralı sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine verildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayı gören Suat Behen 'Park halindeki sürücü yola çıktığı sırada panik yaptı herhalde otobüs çarptı. Sert bir çarpışma oldu, otomobilde sıkıştı ' diye konuştu

Kaza nedeniyle kapanan caddede trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Son dakika haber! KADIKÖY'DE OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! KADIKÖY'DE OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! KADIKÖY'DE OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! KADIKÖY'DE OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! KADIKÖY'DE OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! KADIKÖY'DE OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Son dakika haber! KADIKÖY'DE OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

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Otomobil, İtfaiye, Kadıköy, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KADIKÖY'DE OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! KADIKÖY'DE OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI - Son Dakika
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