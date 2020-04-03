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Kadıköy'de "otomobilden hırsızlık" yapan 2 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Kadıköy'de lüks otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kadıköy'de lüks otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy'de farklı tarihlerde 6 lüks otomobilden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, zanlılar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan toplam 14 kayıtları olduğu öğrenilen 2 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 01:16 Kaynak: AA
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