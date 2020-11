Son dakika haber! Kadıköy'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kadıköy 'de otomobillerden hırsızlık yapan şüpheliyi polis 53 farklı kamera görüntüsünden tespit edip yakaladı. Hırsızlık ve kaçış anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Kadıköy'de çeşitli zamanlarda ve mahallelerde 6 ayrı otomobilden hırsızlık yapıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri 53 farklı ev ve iş yeri güvenlik kamerasını inceledi. Hırsızın olayı gerçekleştirdikten sonra Marmara'yı kullanarak bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Şüpheliyi 10 gün boyunca teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri hırsızın İlhan C. (38) olduğunu tespit etti. Geçen salı günü hırsız yine Marmara'ya bineceği sırada çaldığı malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda da çalışan malzemelerin Timur Ö. (47) ve Erhan C. (27)'ye satıldığını belirleyen polis ekipleri Zeytinburnu'nda bu iki şüpheliyi de gözaltına aldı. Hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler "Suç Eşyası Satın Alma" suçundan çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. İlhan C. ise "Otodan Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

