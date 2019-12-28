Kadıköy'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika

Kadıköy'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

6 saat önce

KADIKÖY'de otomobilin arka camını kırarak içerisindeki eşyaların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KADIKÖY'de otomobilin arka camını kırarak içerisindeki eşyaların çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Arabanın camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Kadıköy, Sahrayıcedit'te bir otomobilin arka camı kırılarak içerisindeki eşyalar çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konu hakkında araştırma başlattı. Ekipler, ulaştıkları güvenlik kamera kayıtlarında aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüphelinin Ali D.(25) olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüpheli Ali D.'nin önce yanındaki arkadaşıyla etraflarına baktıkları ardından arabanın camını kırarak içerisindeki eşyaları alıp uzaklaştıkları görülüyor. Polis ekipleri, şüpheli Ali D.'yi olayın ertesi günü Yenisahra metro istasyonu önünde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Ali D.'nin yapılan sorgusunda ise daha önce 20'si otodan hırsızlık olmak üzere 27 suç kaydı olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheli Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek
Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
18:16 Antalya valisi'nden yılbaşı için çağrı alkollü trafiğe çıkmayın, biz bırakalım - Son Dakika
18:15 İstanbul'da yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
18:14 Afrika'nın en büyük sokak partisinde dansçılar yürüdü - Son Dakika
18:14 Antalya serik'te polis ve jandarmadan uygulama - Son Dakika
18:14 Antalya'nın Akseki ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
17:28 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Son Dakika
17:04 Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 18:21:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]