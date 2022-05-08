Kadıköy'de otomobilin çarptığı cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İstanbul Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Merdivenköy Mahallesi Şair Arşi Caddesi ile Sayım Sokak kesişimindeki kavşakta ilerleyen 61 ACM 802 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek 34 ENR 586 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma vurarak ters dönüp yola düz düşen cipin sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yapılan incelemede alkollü olduğu tespit edilen otomobilin sürücüsü Ö.A. gözaltına alınarak Kadıköy Polis Merkezi'ne götürüldü.
Kazaya karışan araçlar da olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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