Kadıköy'de otomobilin üzerine ağaç devrildi - Son Dakika
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Kadıköy'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

12.06.2022 11:37
Kadıköy'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

KADIKÖY'de söğüt ağacı otomobilin üzerine devrildi.

KADIKÖY'de söğüt ağacı otomobilin üzerine devrildi.

Olay saat 10.30 sıralarında Kadıköy Erenköy Mahallesi Tanzimat Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaatın bahçesindeki söğüt ağacı, sağanak yağışın da etkisiyle bitişiğinde bulunan 10 katlı binanın otoparkındaki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken otoparkta ve otoparkın yanındaki çocuk parkında kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar meydana gelmezken ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Otomobil sahibi Ahmet Baset, "Birden bir gürültü oldu. Ağaç arabanın üzerine devrildi. Ama inşaat iki tarafı da kazmış zaten. Yani düşmesi için ellerinden geleni yapmışlar. Arabanın üzerine düştü. Çocuk parkı var. Allah'tan çocuk yoktu." dedi.


- İstanbul
Kadıköy'de otomobilin üzerine ağaç devrildi
Kadıköy'de otomobilin üzerine ağaç devrildi
Kadıköy'de otomobilin üzerine ağaç devrildi
Kadıköy'de otomobilin üzerine ağaç devrildi
Kadıköy'de otomobilin üzerine ağaç devrildi
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Sokullu caddesinde otomobilin üzerine ağaç devrildi Sokullu caddesinde otomobilin üzerine ağaç devrildi Fırtınada devrilen ağaç iki otomobilin üzerine düştü Fırtınada devrilen ağaç iki otomobilin üzerine düştü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de otomobilin üzerine ağaç devrildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadıköy'de otomobilin üzerine ağaç devrildi - Son Dakika
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