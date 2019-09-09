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Kadıköy'de otomobillerin dikiz aynalarına dadanan hırsızlar kamerada

1 saat önce

Kadıköy'de otomobillere dadanarak dikiz aynalarını çalan şahıslardan biri polis ekiplerince yakalandı.

Kadıköy'de otomobillerin dikiz aynalarına dadanan hırsızlar kamerada, System.String[]

Kadıköy'de otomobillere dadanarak dikiz aynalarını çalan şahıslardan biri polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, iki şahsın otomobilden dikiz aynasını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Kadıköy'de polis ekipleri, 7 otomobilden dikiz aynası çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, dikiz aynası çalan şahıslardan Murat D.'yi (20) yakalamak için çalışma başlattı. Dikiz aynası hırsızı, Kadıköy'de Yenisahra Mahallesi'nde bulunan bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan şahsın çaldığı 11 adet dikiz aynasını Bostancı Sanayi Sitesi'nde bir dükkana sattığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, şahısların otomobillerden dikiz aynası çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki şahıs gece vakti park halinde olan otomobillerin yanında gezerek hırsızlık için fırsat kolluyor, ardından otomobilin dikiz aynasını çalıyor. - İSTANBUL

Kadıköy, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:49 Kaynak: İHA
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