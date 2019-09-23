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Kadıköy'de Özbek cinayetinin faili yakalandı

1 saat önce

Kadıköy'de Özbek cinayetinin faili yakalandı Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildiİSTANBUL - Kadıköy'de İslam M. isimli Özbekistan uyrukla şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de Özbek cinayetinin faili yakalandı

Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Kadıköy'de İslam M. isimli Özbekistan uyrukla şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 15 Eylül Günü Kadıköy Emniyet Mahallesi'nde meydana geldi. İslam M. isimli Özbekistan uyruklu şahıs bıçaklanarak öldürüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olay ile ilgili üç Özbek şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan Alisher A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şahıs serbest bırakıldı.

Kadıköy'de Özbek cinayetinin faili yakalandı

Özbekistan, Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:26 Kaynak: İHA
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