Kadıköy'de Özbekistan uyruklu kadının çantasını yağmalayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kadıköy'de kendisini polis olarak tanıttığı Özbekistan uyruklu kadının çantasını zor kullanarak alıp kaçan şüpheli tutuklandı.

Feneryolu Mahallesi'nde 8 Mart'ta kendisini polis olarak tanıttığı Özbekistan uyruklu Gulshanoy D'nin (44) çantasını ve parasını zor kullanarak alan şüpheli daha sonra aracıyla kaçtı. Araçla birlikte kadın da bir süre sürüklendi.

Gulshanoy D'nin şikayeti üzerine polis bölgede çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kamerasını kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Azerbaycan uyruklu Rahib D. (39) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli, Fatih'te yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Yağma" ve "Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.