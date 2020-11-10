Son dakika... KADIKÖY'DE ÖZEL EĞİTİM KURUMUNDA YANGIN - Son Dakika

Son dakika... KADIKÖY'DE ÖZEL EĞİTİM KURUMUNDA YANGIN
10.11.2020 02:13
Son dakika haberler: KADIKÖY'DE ÖZEL EĞİTİM KURUMUNDA YANGIN Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA Kadıköy'de özel bir eğitim kurumunu binasının giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
KADIKÖY'DE ÖZEL EĞİTİM KURUMUNDA YANGIN
Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Kadıköy'de özel bir eğitim kurumunu binasının giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kadıköy Caferağa Mahallesi Nailbey Sokak'ta saat 01: 00 sıralarında çıkan yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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