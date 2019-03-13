Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Özel Eğitim Kurumunda Yangın Paniği

Kadıköy'de Özel Eğitim Kurumunda Yangın Paniği

1 saat önce

İstanbul Kadıköy'de özel bir eğitim kurumunda yangın çıktı.

Kadıköy'de Özel Eğitim Kurumunda Yangın Paniği, System.String[]
İstanbul Kadıköy'de özel bir eğitim kurumunda yangın çıktı. Anaokulundaki çocukların oyun odasında çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor. Kadıköy Kozyatağı'nda Bayar Caddesi üzerindeki özel bir eğitim kurumunun anaokulu bölümündeki çocuk oyun odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında bir kadın dumandan etkilenirken okul tamamen tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, çevredeki diğer okullardaki çocuklar olayı endişe ile seyretti. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.

(Caner Evyapan - Metin Başar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:16 Kaynak: İHA

İstanbul, Kadıköy, Güncel
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