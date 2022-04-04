Kadıköy'de özel halk otobüsü nostaljik tramvaya çarptı - Son Dakika

Kadıköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün Kadıköy- Moda seferini yapan nostaljik tramvaya çarpması nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.
Sabah saatlerinde Bahariye mevkisinde sadece nostaljik tramvaylar ile İETT'ye bağlı otobüslerin kullandığı yolda özel halk otobüsü tramvaya çarptı.
Kaza nedeniyle yolda kısa süreli otobüs yoğunluğu oluştu.
Araçların yoldan alınmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA
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