Kadıköy'de özel halk otobüsü nostaljik tramvaya çarptı - Son Dakika
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Kadıköy'de özel halk otobüsü nostaljik tramvaya çarptı

04.04.2022 13:57
Kadıköy'de özel halk otobüsü nostaljik tramvaya çarptı

Kadıköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün Kadıköy-Moda seferini yapan nostaljik tramvaya çarpması nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Kadıköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün Kadıköy- Moda seferini yapan nostaljik tramvaya çarpması nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Sabah saatlerinde Bahariye mevkisinde sadece nostaljik tramvaylar ile İETT'ye bağlı otobüslerin kullandığı yolda özel halk otobüsü tramvaya çarptı.

Kaza nedeniyle yolda kısa süreli otobüs yoğunluğu oluştu.

Araçların yoldan alınmasının ardından trafik normale döndü.

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Halk Otobüsü, Bahariye, Kadıköy, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kadıköy'de özel halk otobüsü nostaljik tramvaya çarptı - Son Dakika
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