Kadıköy'de Özel Hastanede Yangın (2)
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KADIKÖY'de özel bir hastanede yngın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:00 Kaynak: DHA
KADIKÖY'de özel bir hastanede yngın çıktı. Kadıköy
Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker
Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Hastaneden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Hastalar hastane binası önünde beklerken itfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının hastanenin jeneratör odasında çıktığı belirtilirken itfaiyenin çalışması sürüyor.
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