Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Özel Hastanede Yangın -2

Kadıköy'de Özel Hastanede Yangın -2

7 saat önce

KADIKÖY'de özel bir hastanede elektrik trafosundan kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı.

Kadıköy'de Özel Hastanede Yangın -2, System.String[]
KADIKÖY'de özel bir hastanede elektrik trafosundan kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı. 

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Hastaneden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Hastalar hastane binası önünde beklerken, yoğun bakımdan çıkarılan iki hasta ise başka bir hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının hastanenin trafosundan kaynaklı çıktığı belirtildi. İtfaiye ekipleri çalışmalarını incelemelerini tamamladıktan sonra hastaneden ayrıldı. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:14 Kaynak: DHA
İtfaiye, Kadıköy, Güncel
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