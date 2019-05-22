Kadıköy'de Özel Hastanede Yangın (3)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKadıköy'de özel bir hastanede elektrik trafosundan kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA



Kadıköy'de özel bir hastanede elektrik trafosundan kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı.



Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Hastaneden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Hastalar hastane binası önünde beklerken, yoğun bakımdan çıkarılan iki hasta ise başka bir hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının hastanenin trafosundan kaynaklı çıktığı belirtildi. İtfaiye ekipleri çalışmalarını incelemelerini tamamladıktan sonra hastaneden ayrıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntü



-Kapı önündeki hastalar



-İtfaiyenin müdahalesi

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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