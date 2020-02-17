KADIKÖY'DE PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİYİ KAÇIRIP, GASP EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİYİ KAÇIRIP, GASP EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

KADIKÖY'DE PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİYİ KAÇIRIP, GASP EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

7 saat önce

KADIKÖY'de Pakistan uyruklu Shabab H.'yi kelepçeleyerek kaçırıp, parasını gasp eden 4 şüpheli yakalandı.

KADIKÖY'DE PAKİSTAN UYRUKLU KİŞİYİ KAÇIRIP, GASP EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI, System.String[]
KADIKÖY'de Pakistan uyruklu Shabab H.'yi kelepçeleyerek kaçırıp, parasını gasp eden 4 şüpheli yakalandı.

Olay geçtiğimiz Salı Kadıköy, Merdivenköy Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Pakistan uyruklu Shabab H.(51) evinden çıktığı sırada kar maskeli ve silahlı iki kişi tarafından kelepçelenerek zorla bir otomobile bindirildi. Shabab H.'nin üzerinde bulunan 250 dolar ve 2 bin 500 lirayı gasp eden 2 şüpheli Shabab H.'yi bir eve götürerek sandalyeye kelepçeledi. Şüpheliler eve götürdükleri Shabab H.'yi bir süre sonra tekrar otomobile bindirerek yol üstünde indirdiler. Shabab H.'nin bir bezle kapatılan gözleri otomobilden indirildiği sırada şüpheliler tarafından açıldı. İndirildiği sırada otomobilin plakasını ve şüphelileri gören Shabab B., şüphelilerden birinin daha önceden tanıdığı Rashad M. olduğunu fark etti. Olayın ardından Shabab H., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşananları anlattı.

ABD POLİS ROZETİ DİKKAT ÇEKTİ

Polis, plakası belirlenen aracın ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Shabab H.'nin kaçırıldığı otomobilin kiralık olduğunu tespit eden emniyet ekipleri, aracın ABD uyruklu Rashad M. adına kiralandığını belirledi. Rashad M.'nin Kartal, Kordonboyu Mahallesinde bulunan evine emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Rashad M. (30), Burcu M.(42), Mikel Remington C. (19) ve Steven Jordan L. (29) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen evde yapılan aramalarda ise 2 kelepçe kutusu, oyuncak silah, 3 kelepçe anahtarı, 2 pantolon, 2 kar maskesi ve ABD polis rozeti ele geçirildi.  Yakalanan şüpheliler Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden Steven Jordan L. ve Burcu M. adli makamlarca serbest bırakıldı. Rashad M. ve Mikel Remington C. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Ele geçrilenlerin fotoğrafları


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:08 Kaynak: DHA
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