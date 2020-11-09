Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi - Son Dakika

Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi
09.11.2020 02:14
Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi Kadıköy'de akşam saatlerinde çalınan siren vatandaşlar arasında paniğe neden olmuştu.
Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi
İSTANBUL - Kadıköy'de akşam saatlerinde çalınan siren vatandaşlar arasında paniğe neden olmuştu. Sosyal medyada merak konusu olan siren sesi hakkında paylaşımlar yapıldı. Paniğe neden olan siren sesi ile ilgili Kadıköy Kaymakamlığı açıklama yaptı.
Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; " Kadıköy'de bu gece (8 Kasım 2020) 23: 42'de, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)'e ait binada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
Son Dakika Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Yeni görüntüler paylaşıldı! Ermenistan askerleri mevzilerini bırakarak kaçtı Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Kulislerde dolaşan bomba iddia: AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak görevden alındı Arda Turan, gözyaşlarıyla röportaj verdi: Zor günler yaşadım, bu gol çok anlamlıydı Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Son Dakika: ABD'deki başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump: Hile yapıldığına dair pek çok beyan var