Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi - Son Dakika

Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi

09.11.2020 02:14

Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi Kadıköy'de akşam saatlerinde çalınan siren vatandaşlar arasında paniğe neden olmuştu.

Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi

İSTANBUL - Kadıköy'de akşam saatlerinde çalınan siren vatandaşlar arasında paniğe neden olmuştu. Sosyal medyada merak konusu olan siren sesi hakkında paylaşımlar yapıldı. Paniğe neden olan siren sesi ile ilgili Kadıköy Kaymakamlığı açıklama yaptı.

Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; " Kadıköy'de bu gece (8 Kasım 2020) 23: 42'de, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)'e ait binada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi
Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi
Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi
Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi

Kadıköy, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi - Son Dakika


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