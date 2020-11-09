Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi - Son Dakika

Kadıköy'de paniğe neden olan siren sesi ile ilgili kaymakamlıktan açıklama geldi
09.11.2020 09:02
Kadıköy'de akşam saatlerinde çalınan siren vatandaşlar arasında paniğe neden olmuştu.
Kadıköy'de akşam saatlerinde çalınan siren vatandaşlar arasında paniğe neden olmuştu. Sosyal medyada merak konusu olan siren sesi hakkında paylaşımlar yapıldı. Paniğe neden olan siren sesi ile ilgili Kadıköy Kaymakamlığı açıklama yaptı.
Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde; " Kadıköy'de bu gece (8 Kasım 2020) 23: 42'de, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)'e ait binada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" için zaman ayarı yapılan siren tertibatı, ilk belirlemelere göre; sistemsel bir hata nedeniyle çalmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
-İHA-
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