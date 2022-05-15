Kadıköy'de park halindeki 3 araç kundaklanırken, şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de park halindeki 3 araç kundaklanırken, şüpheli yakalandı

15.05.2022 06:57

KADIKÖY'de park halinde bulunan 2 motosiklet ile otomobilde yangın çıktı.

KADIKÖY'de park halinde bulunan 2 motosiklet ile otomobilde yangın çıktı. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, araçları kundakladığı belirtilen şüpheli, polisin yaptığı çalışma ile gözaltına alındı.

Caferağa Mahallesi'nde birbirine yakın sokaklarda saat 05.30 sıralarında 2 motosiklet yandı. Motosikletlerden birinden yükselen alevler park halindeki otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında motosikletler kullanılamaz hale gelirken, otomobilde küçük çaplı maddi hasar oluştu. Araçları kundakladığı belirtilen şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Kadıköy'de park halindeki 3 araç kundaklanırken, şüpheli yakalandı
Kadıköy'de park halindeki 3 araç kundaklanırken, şüpheli yakalandı
Kadıköy'de park halindeki 3 araç kundaklanırken, şüpheli yakalandı
Kadıköy'de park halindeki 3 araç kundaklanırken, şüpheli yakalandı
Kadıköy'de park halindeki 3 araç kundaklanırken, şüpheli yakalandı
Kadıköy'de park halindeki 3 araç kundaklanırken, şüpheli yakalandı
Kadıköy'de park halindeki 3 araç kundaklanırken, şüpheli yakalandı
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Kadıköy'de 2 farklı noktada kundaklama yapan şüpheli yakalandı Kadıköy'de 2 farklı noktada kundaklama yapan şüpheli yakalandı Plakasını bantla değiştirdikleri kiralık araçla hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı Plakasını bantla değiştirdikleri kiralık araçla hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de park halindeki 3 araç kundaklanırken, şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de park halindeki 3 araç kundaklanırken, şüpheli yakalandı - Son Dakika
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