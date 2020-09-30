Kadıköy'de park halindeki otomobile çarpan otomobil takla attı - Son Dakika

KADIKÖY'de seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İrem Ç.'nin kullandığı 34 UD 8827 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan otomobil yol kenarında park halinde bulunan 34 TL 4443 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla atarak yolun ortasında yan yattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilin sürücüsü İrem Ç. vatandaşlar tarafından yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza nedeniyle kapanan yolda önlem aldı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan ve yolda yan yatan otomobili vatandaşlar iterek düzeltti. Ardından çekiciye alınan otomobil otoparka kaldırıldı. Yol temizlendikten sonra trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul