KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ PİKAP ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ PİKAP ALEV ALEV YANDI

18.03.2022 23:47

KADIKÖY'de sokak üzerinde park halinde olan pikap alev aldı.

KADIKÖY'de sokak üzerinde park halinde olan pikap alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Kaya Sultan Sokak üzerinde park halindeki 34 EE 5648 plakalı pikapta çıktı. Önce dumanların çıktığı pikaptan alevler yükseldi. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sokak üzerinde park halindeki diğer araçların zarar görmesini önledi.

Olay sırasında sokak üzerindeki bir restoranda yemek yiyen Berat Hastürk, Biz içeride çiğ köfte yiyorduk. Birden dumanlar çıkmaya başlayıp alev aldı. Direkt baktık dışarı ve itfaiyeyi aradık. Binadan birisi yangın söndürücüyle müdahale etti ama fayda etmedi. İtfaiyeyi beklemek zorunda kaldık. Bayağı alevli yandı dedi.

KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ PİKAP ALEV ALEV YANDI
KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ PİKAP ALEV ALEV YANDI
KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ PİKAP ALEV ALEV YANDI
KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ PİKAP ALEV ALEV YANDI
KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ PİKAP ALEV ALEV YANDI
KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ PİKAP ALEV ALEV YANDI
KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ PİKAP ALEV ALEV YANDI
KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ PİKAP ALEV ALEV YANDI

YORUMLAR
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Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu, vatandaşlar film izler gibi izledi Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu, vatandaşlar film izler gibi izledi SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ PİKAP ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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