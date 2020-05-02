Kadıköy'de parkta oturanlarla polis arasındaki tartışma kamerada - Son Dakika

Gamze ŞİMŞEK/ Kadıköy'de perşembe akşamı sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala parkta oturan 5 kişiyle polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Parkta oturmanın yasak olduğunu söyleyen ekiplere karşı çıkan 2 kişi kelepçelenerek polis otosuna bindirildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay Perşembe akşamı Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokağa çıkma yasağına saatler kala parkta oturan kişilerin olduğu ve gürültü yaptıkları ihbarını alan polis ekipleri, parka gelerek 25-30 yaşlarındaki 5 kişiyi uyardı. Ekipler, parkta oturmanın yasak olduğunu söyleyerek gençlerin evlerine dönmesini istedi. 5 kişiden 3'ü polisin ikazına uyarken, 2 kişi ise polise karşı çıktı. Ardından polis ekipleri ile aralarında tartışma başladı. Kısa süreli arbedeye dönen tartışma sonunda 2 kişi ters kelepçelenerek gerekli işlemler yapılmak üzere polis otosuna bindirildi. 2 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince toplam 2 bin lira para cezası kesildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.